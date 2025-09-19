ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ? ତୁରନ୍ତ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବନି ଟଙ୍କା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା (PMJDY) ୧୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ KYC (ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର KYC କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦। ଏହା ନ କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହା ସରକାରୀ ସବସିଡି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା :ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା (PMJDY) ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଯୋଗାଇବା। ଏଥିରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
PMJDY ଅଧୀନରେ, କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଥାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇପାରିବେ। ଏକ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରେ।
ReKYC କଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?୨୦୧୪-୨୦୧୫ରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ KYC କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର KYC ବୈଧତା ଦଶ ବର୍ଷ। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁନଃ KYC ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଠିକଣା, ନାମ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଫଟୋ ଭଳି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ।
କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ :ଏହା ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସୁଗମ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ୧ ଜୁଲାଇରୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ଘରକୁ ଘର ବୁଲି KYC କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୦୦,୦୦୦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର KYC ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।