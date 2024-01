ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ଲାସିକ୍ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଡିଙ୍ଗ ଲିରେନ୍ ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫିଡେ ମାନ୍ୟତାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଶ୍ବନାଥନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଛନ୍ତି ଭାରତର ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ । ନେଦରଲାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ତଥା ବିଶ୍ୱ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଚୀନ୍ ର ଖେଳାଳି ଡିଙ୍ଗ ଲିରେନ୍ ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ବିଜୟ ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (ଫିଡେ) କ୍ଲାସିକ୍ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ୨୭୪୮.୩ ପଏଣ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ୫ ଥର ବିଶ୍ବ ବିଜେତା ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ୨୭୪୮ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ।

VIDEO | Teenaged Indian chess superstar R Praggnanandhaa defeated world champion Ding Liren of China in the fourth round of the Tata Steel Chess Tournament at Netherlands, a win which also helped him surpass the legendary Viswanathan Anand as the top-rated Indian player.

After… pic.twitter.com/NjG1hmPLN4

— Press Trust of India (@PTI_News) January 17, 2024