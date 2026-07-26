ଜାଣନ୍ତି କି ଦେଶର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି, ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଧନୀ
ଜାଣନ୍ତି କି ଦେଶର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ନେଟ୍ୱର୍ଥ କେତେ।
ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଧାରୱାଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ।
କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ: ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ନାମାଙ୍କନ ସମୟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨.୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା, ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ନାମରେ ୫.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଝିଅ ଅନନ୍ୟା ଯୋଶୀଙ୍କ ନାମରେ ୩୨.୦୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ନାମରେ ୧୧.୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ୮୬.୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେଟ୍ୱର୍ଥ: ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୋଟ ନେଟ୍ୱର୍ଥ ୬.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ଉଭୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମିଲ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି।
ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗାଡ଼ି, ସୁନା-ରୂପା ଏବଂ ଅନେକ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସାମିଲ। ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଏବଂ ଘର ରହିଛି। CJP ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ନିଟ୍ (NEET) ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ।