ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ; ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ୩!
ଟିଏମ୍ସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ ଚିକ ବଡ଼ାଇକ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି
କୋଲକାତା: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟେନ୍ସନ ଖତମ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଅତି ନିକଟର ସାଂସଦ ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ ଚିକ ବଡ଼ାଇକ। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ୩ ଜଣ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଟିଏମ୍ସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ ଚିକ ବଡ଼ାଇକ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଚିକ୍ ବଡ଼ାଇକ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମସିର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ଓ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ୩ ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଆଜି ବଡ଼ାଇକ୍ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୧୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଟିଏମସିର ଆଉ ୩ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଯଦି ଏହି ଆଟକଳ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ସଂସଦରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳର ଗ୍ରାଫ୍ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଇସ୍ତଫା ପଛର ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଟିଏମସି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା କନ୍ଦଳ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହେଉଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୋକସଭାରୁ ୨୦ ସାଂସଦ ମମତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ କରି ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସ ଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁସୁଫ ପଠାନ, ସାୟୋନୀ ଘୋଷ, ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ, କାକୋଲି ଘୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମମତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।