ବିଦେଶରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ: ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପୁଣି ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର):ପୁଣି ଥରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ । ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ । ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ । ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଏସଏଲ ୩ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରମୋଦ ନିଜର ଦେଶର ମନୋଜ ସରକାରଙ୍କୁ ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୯ ସେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ଏସଏଲ-୩ ଏସଏଲ-୪ ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀପ ରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରମୋଦ ଓ ମନୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୮ ମିନିଟ୍ ଧରି ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ଦୀପ ରଞ୍ଜନ ଓ ମନୋଜ ସରକାର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଡ଼ି ନିହାଲ ଗୁପ୍ତା ଓ ନବୀନ ଶିବକୁମାର ଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪ ଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ପ୍ରମୋଦ, ଦୀପ ରଞ୍ଜନ, ଶୁଭ୍ରଜିତ ମହାରଣା ଓ ଦିଶ୍ୱେର ରାଓ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସରେ ଚୀନର ହାଙ୍ଗଝୋଉ ଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରମୋଦ ୩ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ପ୍ରମୋଦ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଏସଏଲ୩ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନିଜ ଦେଶର ନିତେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ । ସେହିପରି ପ୍ରମୋଦ ଓ ସୁକାନ୍ତ କଦମ ଯୋଡ଼ି ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ଏସଏଲ୩- ଏସଏଲ୩ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲେ । ପ୍ରମୋଦ ଓ ମନୀଷା ରାମା ଦାସ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲେ ।

