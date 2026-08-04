ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ହେଲେ ବିଧାୟକ, ଏବେ ପ୍ରତିମାସ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଦରମା, ଜାଣିଲେ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯିବ

ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଲେରୀ କେତେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ରଣନୀତି ଦେଇଆସୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଆସନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀରଜ କୁମାରଙ୍କୁ ୧୯,୩୨୪ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ସେ ପ୍ରତିମାସ କେତେ ଦରମା ପାଇବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧାର ହକଦାର ହେବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅବସର ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା,…

ଡାବର୍‌ର ‘୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ’ ଦାବି ଉପରେ FSSAI…

ବାଙ୍କିପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ବିଜୟ ବିବରଣୀ: 

ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜୁଲାଇ ୩୦ରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ୩୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମତଦାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ୩୨ଟି ରାଉଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତି ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ୧୯,୩୨୪ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।

ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ଏହି ବିଜୟ ବିହାରର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ଏକପ୍ରକାର ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। କମ୍ ମତଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ୬୪,୧୫୧ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୪୪,୮୨୭ ଭୋଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଛି।

ବିହାର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା:

ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଥାଏ ଯେ, ପ୍ରତିମାସ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ବିହାରରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ମାସିକ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆୟ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଥାଏ। ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଳ ଦରମା ସହ ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭତ୍ତା, ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେସନେରୀ ଭତ୍ତା ଏବଂ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ସନାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭତ୍ତା ମିଳିଥାଏ।

ଏହାଛଡ଼ା ବିଧାନସଭାର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୈଠକ ଭତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିମାସ ୨୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆତିଥ୍ୟ ଭତ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ଜଣେ ବିହାର ବିଧାୟକଙ୍କ ମୋଟ ମାସିକ ଆୟ ସହଜରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ।

Uttarakhand Govt.

ଯାନବାହନ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା:

ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ବିହାରର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦେଶ ଭିତରେ ରେଳ କିମ୍ବା ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯାତ୍ରା ବଜେଟ୍ ଦିଆଯାଏ।

ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଜ ସର୍ତ୍ତରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଋଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭ୍ରମଣ ଓ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ରହିବା ଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯାଏଁ: 

ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣି ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କିମ୍ବା ପରିଶୋଧ କରାଯାଏ।

ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ପୋଲିସ ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ଥାଆନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ସବସିଡି ଦରରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାର ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହାରିବା ପରେ ପେନସନ୍ କେତେ:

ରାଜନୀତିରେ ବିଧାୟକ ପଦର ସୁବିଧା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଥରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଗଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍‌ସନ୍‌ ସୁବିଧା ଜାରି ରହିଥାଏ।

ବିହାରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍‌ସନ୍‌ ମିଳେ। ବିଧାୟକ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପେନ୍‌ସନ୍‌ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପେନ୍‌ସନ୍‌ ସୁବିଧା ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି।

ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଅଧିକ:

ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ସମାନ ନୁହେଁ। ୨୦୨୪ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିଧାୟକମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମାସିକ ବେତନ ଓ ଭତ୍ତା ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ପ୍ରାୟ ୧.୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ୧.୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତନ ଓ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଅବସର ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା,…

ଡାବର୍‌ର ‘୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ’ ଦାବି ଉପରେ FSSAI…

ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ନିୟମରେ ବଡ଼…

YouTube ରେ ଭାଇରାଲ୍ କିପରି ହେବେ! ଏହି ୫ଟି…

1 of 31,697