ନିତିନଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ! ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପିକେ
ବାଙ୍କୀପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖରେ ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରାଯିବ। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା।
ପାଟନା: ବିହାରର ବାଙ୍କୀପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରବିବାର (୫ ଜୁଲାଇ) ଦିନ ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ କୌଣସି ଆସନ ପାଇପାରି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଥର ସେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତେଜ୍ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ପାଟନାର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ବୀଣା ମାନଭୀଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆରଜେଡି (RJD) ରୁ ବାହାରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଢ଼ିଥିବା ତେଜ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମତରେ, ବୀଣା ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବୈଶ୍ୟ ସମୁଦାୟରୁ ଆସୁଥିବା ବୀଣାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଜେପିର ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଗଡ଼ରେ ଏନଡିଏ (NDA) କୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ବାଙ୍କୀପୁର ଆସନଟି ବିଜେପିର ଗଡ଼ ବୋଲି ପରିଚିତ। ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଏହି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗତଥର ନିର୍ବାଚନରେ ନିତିନ ନବୀନ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଜୟ ଆଲୋକଙ୍କ ସମେତ କିଛି ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁଲାଇ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହେବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୩୦ରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବା ସହ ୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ରେ ଇଭିଏମ୍ (EVM) ଓ ଭିଭିପାଟ୍ (VVPAT) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।