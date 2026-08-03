ବାଙ୍କୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଭାଙ୍ଗିଲା ୩୦ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ, ଜିତିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜେପିର ପରାଜୟ ପଛର ୫ କାରଣ
ବାଙ୍କୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଭାଙ୍ଗିଲା ୩୦ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ, ଜିତିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପାଟଣାର ବାଙ୍କୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ୩୦ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ସଂସ୍ଥାପକ ତଥା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପ୍ରାୟ ୧୯ ହଜାର ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି।
ବିଜେପିର ଗଡ଼ ଭାବେ ବିବେଚିତ ବାଙ୍କୀପୁର ଆସନରେ ଦଳକୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରାଜୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ୨୦୦୬ ରୁ ନିତିନ ନବୀନ ଏହି ଆସନରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୫ ରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ନବୀନ କିଶୋର ସିହ୍ନା ବିଧାୟକ ଥିଲେ।
ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ବିଜେପି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜଧାନୀ ପାଟଣାର ଭିଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବାଙ୍କୀପୁରର ଭୋଟରମାନେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପଛରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଜେପି ପରାଜୟର ୫ଟି ବଡ଼ କାରଣ କ’ଣ..
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ: ବିହାରର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମାନିବା କଥା ଯେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବାଙ୍କୀପୁର ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଙ୍କୀପୁର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ପଡ଼ିଛି।
ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତର ବଦଳୁଥିବା ଢାଞ୍ଚା: ବାଙ୍କୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପରାଜୟର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଭୋଟିଂ ପ୍ରତିଶତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବାଙ୍କୀପୁର ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ ୪୨୨ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୫୦ଟି ବୁଥ୍କୁ ବିଜେପିର କୋର୍ ଭୋଟର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୁଥଗୁଡ଼ିକରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ୍ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହି ୨୫୦ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୯ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଏପରି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ଏବଂ RJD କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅଗ୍ରଣୀ ମିଳୁଥିଲା। ଏଥର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦୨୫ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ RJD ର M-Y (ମୁସଲିମ୍-ଯାଦବ) ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ଯାଇଛି।
ଜାତିଗତ ସମୀକରଣ: ଜାତିଗତ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭୂମିହାର ସମାଜର ଏକ ବର୍ଗ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବାଙ୍କୀପୁରରେ ଭୂମିହାର ଭୋଟର ପ୍ରାୟ ୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି।
ସେହିପରି ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ କୁର୍ମୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଏଠାରେ ୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କୁର୍ମୀ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ମିଳିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ‘ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର’ କୁହାଯାଉଥିବା ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି। JDU ର ଭୋଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜେପିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରିନଥିବା ଦାବି ହେଉଛି।
ସାମାଜିକ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦବଦବା: ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ସଂସ୍ଥାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ବର୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କାୟସ୍ଥ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଜେପିର କୋର୍ ଭୋଟର ଧରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ୫ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ଖସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜପୁତ, ଅତି ପଛୁଆ ଏବଂ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଟରଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି।
ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅସନ୍ତୋଷ: ବିଜେପି ନିଜର ପୂରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନମତ ବଦଳିବା ସୂଚାଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ କଠିନ ହେବ ବୋଲି ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଦଳ ୪୦ ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ସହ NDA ର ସମସ୍ତ ମିଳିତ ଦଳର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା।
ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋଟରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜର ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ। ଭୋଟିଂ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି।