ତୃତୀୟ ODIରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ କମାଲ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଦେଲେ ଡବଲ ଝଟକା, କାନ୍ଦିଲେଣି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ!
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ODIର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେ ଏବଂ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ତାଙ୍କ ସ୍ପେଲର ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ୍ ରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ:
ଭାରତ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଇନିଂସର ୨୯ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା। ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ରେ ବ୍ରିଟଜ୍କେଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏହି ବଲ୍ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକ ଭୁଲ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପିଚ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପରେ, ବଲ୍ ସିଧା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଡ୍ ରେ ବାଜିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଏବଂ ଫିଲ୍ଡରମାନେ କଡ଼ା ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ବ୍ରିଟଜ୍କେ ଏଠାରେ ଡିଆରଏସ୍ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଜିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ୨୪ ରନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ସହିତ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଏଡନ ମାର୍କରମ୍:
୨୯ତମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍ରେ ଏଡନ ମାର୍କରମ୍ ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ମାର୍କରମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବଲ୍ରେ ମାର୍କରମ ଏକ ସଫ୍ଟ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଆଘାତ ପରେ ବଲଟି କଭରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା।
ବିରାଟ ଡାଇଭ୍ ମାରି ଏକ ସହଜ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିନି ବଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରିବା ପରେ ମାର୍କରମ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।
ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୃଷ୍ଣା ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ:
ପ୍ରସିଦ କୃଷ୍ଣ ୩୩ତମ ଓଭରର ପଞ୍ଚମ ବଲରେ ଶତକ ହାସଲକାରୀ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଡି କକ୍ ତାଙ୍କର ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ, ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ୮.୨ ଓଭରରେ ୮୫ ରନ ଦେଇଥିଲେ।
ସେଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଯେ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ କ’ଣ ହେଉଛି?