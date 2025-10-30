ନଭେମ୍ବରରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ପ୍ରେମିକାର ଯୋଡିମହୁରୀ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଲା ପ୍ରେମିକ, ଜୀବନ ହାରିଦେଲା ଝିଅ
ପ୍ରତାପଗଡ଼: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୀଲାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରେମିକର ଧମକ ସହି ନପାରି ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଯୁବତୀଙ୍କର ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚାପ ପକାଇବା ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ପରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାକ୍ରମ: ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ, ଲୀଲାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଝିଅ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି । ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଭାଙ୍ଗିଲା ବିବାହ: ପରିବାରଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ମାରୁଫ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଝିଅଟିର ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଶାକୁହାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ମାରୁଫ ଓରଫ ପରଭେଜ ଚାରି ମାସ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା । ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ।
ଯୁବତୀ ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ବିବାହ ଆମେଥିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ପୁଅଟିର ପରିବାର ବିବାହକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଝିଅଟି ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା।
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ: ଲୀଲାପୁର ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାବୁଗଞ୍ଜ ରୋଡରେ ଥିବା କେନାଲ କଲଭର୍ଟରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଲୀଲାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏକ ଏସସି/ଏସଟି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲର ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଯାଉଥିଲା । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୀଡିତାଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୀଡିତା ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ।