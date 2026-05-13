କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଜୀବନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗ ଆଉ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡିଗଲେ…

କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଜୀବନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗ ଆଉ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡିଗଲେ…
ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କର ବୁଧବାର ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଜଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ କିଛି ସମୟ ଧରି ଫୁସଫୁସ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କୁ ମେଦାନ୍ତରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର ସକାଳେ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ହଠାତ୍ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅମନ ତାଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବ ସହର ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।
ଶବାଗାରରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ଏବଂ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ ମୁକେଶ ବାହାଦୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପୂର୍ବରୁ ସୋମନାଥ ଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତଥାପି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରତୀକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ: ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତୀକ ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି, ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।”
ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ “ଆଇରନ୍ କୋର୍ ଫିଟ୍” ନାମରେ ଏକ ଜିମ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜିମ୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଶାଖା ଅଛି। ଏହା ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ଜିମ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରମୋସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।