ପରଲୋକରେ ଅଖିଲେଶଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ
ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ମହଲକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କର ବୁଧବାର ଦିନ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଖବର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତୀକଙ୍କ ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ନିକଟରେ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, “ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ନିଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରୁଛୁ। ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି” ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଯାଦବଙ୍କ ହଠାତ ପରଲୋକରେ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖବରକୁ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ” ବୋଲି କହିବା ସହ ସେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଅମର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିକୁ ସହିବା ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହି “ଓମ୍ ଶାନ୍ତି” ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତୀକ ଯାଦବ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସାଧନା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସାବତ ଭାଇ । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମହିଳା କମିଶନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜ ଭାଇ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ପରି ପ୍ରତୀକ କେବେ ବି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ । ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିଲେ । ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।