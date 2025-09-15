ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଯୋଗୁ ବିକ୍ରି ହେଉନି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି: ୨୫୦୦୦ କୋଟିର କ୍ଷତି ସହିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ, ୫୦% ଅର୍ଡର ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସେଲ

ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 2,000 କଣ୍ଟେନର ଉପରେ ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ ବୋଝ ରହିଛି।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 50 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ 2,000 କଣ୍ଟେନର ଉପରେ ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ ବୋଝ ରହିଛି।

ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତର ମୂଳ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ 5.76 ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ 3.96 ପ୍ରତିଶତ ଆଣ୍ଟି-ଡମ୍ପିଂ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ, ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ଏବେ 59.72 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ GST ରେ ରିହାତି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳଜୀବୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳଜୀବୀ ଉତ୍ପାଦର ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଡୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କୁ ପୃଥକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ GST ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳଜୀବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରୋଇ ବଜାର ବିସ୍ତାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଦେଶର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନିର 80% ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ରପ୍ତାନିର 34% ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କରିଥାଏ। ଏଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 21,246 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଜଳପାଳନ ଚାଷୀ ପରିବାର ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି।

ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଫ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଆକ୍ୱା ଫିଡର ସର୍ବାଧିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୯ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ସବସିଡି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।

ସେ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଏବଂ ଆକ୍ୱା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଋଣ ଏବଂ ସୁଧ ଦେୟ ଉପରେ ୨୪୦ ଦିନର ସ୍ଥଗିତତା, ସୁଧ ସବସିଡି ଏବଂ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ GST ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

