କଳିଯୁଗର କୃଷ୍ଣ-ବାସୁଦେବ, ଛାତିଏ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡରେ କୁନି ପୁଅକୁ ଧରି ପାର ହେଲା ବାପା (video viral)

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସ କବଳରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଯମୁନା ନଦୀ ପାର କରି ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯମୁନା ନଦୀର ଅକାତ କାତ ପାଣିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ଆଣିଥିଲେ। କିଛି ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ।

ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ନିଜ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ହାତରେ ଟେକି ଧରି ବନ୍ୟା ପାଣି ପାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବାସୁଦେବ କଂସଙ୍କ କବଳରୁ ନବଜାତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯମୁନା ନଦୀ ପାର କରି ଗୋକୁଳକୁ ଯାଇଥିଲେ।

ଏହି ଭିଡିଓଟି ପ୍ରୟାଗରାଜର ରାଜାପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୁହାଯାଉଛି। କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଅନାମିକା ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିଥିଲେ। ଅନାମିକାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨:୨୯ ସମୟରେ, ସେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା।

ଛାତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟଟି ଏପରି ଥିଲା ଯେପରି ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯମୁନା ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

Viral Video: Parents seen carrying their baby on their heads through waist-deep floodwaters in Prayagraj.#ViralVideo #Prayagraj #PrayagrajFloods #Floods pic.twitter.com/Mr4UT8cybF

— TIMES NOW (@TimesNow) August 4, 2025