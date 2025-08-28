ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା…ନାତିକୁ ବଳି ଦେଲା ଜେଜେ ବାପା, ଶାଢିରେ ଗୁଡାଇ ଡ୍ରେନରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା

ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ନାତିକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଜେଜେବାପା ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ହାଇଟେକ୍ ସିଟି ଲୱାୟନ କୁରିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଡ୍ରେନ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଏକ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଅନେକ ଖଣ୍ଡରେ କଟା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିଲା।

ମୃତଦେହର ଉଭୟ ହାତ, ଗୋଡ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ନିଖୋଜ ଥିଲା। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଛି ।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମୃତଦେହଟି ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ କିଶୋରର । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା।

ପ୍ରକୃତରେ, ୨୬ ଅଗଷ୍ଟରେ କାମିନୀ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୀୟୁଷଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ମୃତଦେହଟି ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।

ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଧରାଇଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ- ପୁଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଯମୁନାନଗର ଏବଂ ସିଟି ଏସଓଜିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ସ୍କାନ କରିବା ପରେ, ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶରଣ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ମୃତକଙ୍କ ଜେଜେବାପା।

ପୋଲିସ ଶରଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କଠାରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରତ, କୁରାଢ଼ି ଏବଂ ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2023 ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।

ନାତିକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଜେଜେ ବାପା- ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପରେ, ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶରଣ ସିଂହଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୃତକଙ୍କ ଜେଜେମା (ପିୟୁଷ) ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କଳାଯାଦୁ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ, ଶରଣ ସିଂହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାତି କିଶୋରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ହତ୍ୟା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମୃତଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ।

ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ପୋଲିସ- ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କରେଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଶରଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉସୁକାଇଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।

