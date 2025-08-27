ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ! ଏହି ଦେଶରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ମହିଳା
ଏହି ଦେଶରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଖୁସି ନୁହେଁ ଦୁଃସ୍ବପ୍ନ ସହିତ ସମାନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ପରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଜେରିଆରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ । ଏଠାରେ, ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ରହିଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଗର୍ଭଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । କେତେକ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଯାଏ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ।
ଆୟଶା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା- ଆୟଶା ମହମ୍ମଦ ଗର୍ଭଧାରଣର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ (ଏକ୍ଲାମ୍ପସିଆ) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଗାଁଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ନାଇଜେରିଆରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଅଧିକ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ତଥାପି, ଆୟଶା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାହସ କରି ମୈଦୁଗୁରି ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ସିଜାରିଆନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରଦିନ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ । ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଆଣନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାକୁ ଭୟ କରୁଛି ଭାବି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଫାଲମାତା ମହମ୍ମଦଙ୍କ କାହାଣୀ ଭୟଙ୍କର– ଫାଲମାତା ମହମ୍ମଦ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସମାନ କାହାଣୀ ଅଛି । 2021 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁ ବୁଲାବିଲିନ୍ ନାଗୌରାରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିବାରୁ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 57 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମୈଦୁଗୁରିକୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ମୃତ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେହି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ।