କ’ଣ ମହାକାଶରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ଭବ? ଯଦି ଜନ୍ମ ହୁଏ ଶିଶୁ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ …

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାନବ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ମହାକାଶରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ଭବ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଶରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ମାନବ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଣାଳୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତଥାପି, ମହାକାଶ ପରିବେଶ ଅନେକ ଜୈବିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କିପରି ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଭ୍ରୁଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପୃଥିବୀରେ, ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ହାଡ଼ର ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ମହାକାଶରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ନାହିଁ।
ଏହା ହାଡ଼କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଶରୀର ଗତିବିଧି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ ବିନା, ଭ୍ରୁଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଉପର ଶରୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ତଳ ଶରୀର, ବିଶେଷକରି ଗୋଡ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ।
ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ଶରୀରର ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଖପୁରୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଭ୍ରୁଣ ପାଇଁ, ଏହି ତରଳ ପୁନଃବଣ୍ଟନ ବିକାଶଶୀଳ ଖପୁରୀ ଭିତରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ମହାକାଶ ମହାଜାଗତିକ ବିକିରଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାଠାରୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଏକ ବଢ଼ୁଥିବା ଭ୍ରୁଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରେ କାରଣ ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଭାଜିତ ହେଉଛି। ବିକିରଣ DNAକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ଯାହା ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରି ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି, ଗର୍ଭପାତ କିମ୍ବା ବିକାଳ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରେ।
ମହାକାଶରେ ପ୍ରସବ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ। ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବିନା, ଶରୀରର ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଠେଲି ଦେବା ମାଆ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟିରେ ପାଳିତ ଶିଶୁ ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରେ।