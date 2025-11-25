କ୍ଷୀରରେ ନିଶା ବଟିକା, ହାତୁଡ଼ିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚିଲା, ତା’ପରେ ଲଗାଇଦେଲା ନିଆଁ…ଗର୍ଭବତୀ ବୋହୂର କାରନାମା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରାଇଦେବ

କଳିଯୁବ ବୋହୂର ନୃଶଂଷ କାଣ୍ଡ । ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଶାଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବୋହୂ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶାଶୁ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ବୋହୂ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନିଦ ବଟିକା ଖୁଆଇବା ପରେ ହାତୁଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଏପରି କଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା।

ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିରାବାଦରେ ଘଟିଛି। ପ୍ରାୟ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଜଣେ 32 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଆଫରିନ ତାଙ୍କ 58 ବର୍ଷୀୟା ଶାଶୁ ନସରିନ ଇଶାତାଖଙ୍କୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ପରେ, ସେ ମୃତ ଶରୀରରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ଏକ ନିଶା ଔଷଧ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମମତାଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ, “ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ…

ଏଣିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା…

ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ସକାଳେ, ଯେତେବେଳେ ଘରର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଆଁ ଲିଭାଇ ସାରିଥିଲେ। ଘରେ ଥିବା ଏକ ବିଛଣାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୋହୂ, ଆଫ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିନ୍‌କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ବୟାନ ବଦଳାଇଥିଲେ।

ପୋଲିସକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଏକ ଡକାୟତିର ସିନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଚାରି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଲୁଟ କରିଥିଲେ। ଡକାୟତି ସମୟରେ, ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କ୍ରାଇମ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ FSL ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଭିନ୍ନ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ପାଇଁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା

କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ବୟାନ ବଦଳାଉଥିଲେ। ପରେ, କଠୋର ଭାବରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ, ସେ ଶେଷରେ ହତ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ନସରିନ୍ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ରିଜୱାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘରୁ କିରୋସିନର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ପୋଲିସ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାତୁଡ଼ି ଜବତ କରିଛି। ଆଫ୍ରିନ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ନସରିନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଇସ୍ତିଆକ୍ ଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ରେହାନ୍, ଅଦନାନ, ସଲମାନ ଏବଂ ରିଜୱାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ରେହାନ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଫୁଟଓୟାର କାମ କରନ୍ତି। ଅଦନାନ ସଙ୍ଗମ ବିହାରର ଏକ ଘରର ତଳ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି। ସଲମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଫ୍ରିନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିନ୍ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ରିଜୱାନ୍ ଜଣେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

 

 

You might also like More from author
More Stories

ମମତାଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ, “ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ…

ଏଣିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା…

(video) ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚେକ୍ ସାର୍ଟ, କଳା…

ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆସିବନି ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍‌: ଏଣିକି ଏହି…

1 of 28,187