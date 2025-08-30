ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଝିଅ, ଏବେ ଶାଶୁଘରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ବାପା-ମାଆ କହିଲେ- ମାରିଦେଲେ ତାକୁ..

ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଝିଅ, ଏବେ ଶାଶୁଘରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ବାପା-ମାଆ କହିଲେ- ମାରିଦେଲେ ତାକୁ..
ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ଫାଶୀ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ହାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଶିଳ୍ପା। ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ଶିଳ୍ପା ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରବୀଣ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରାଣହାରିବା ସମୟରେ ଦେଢ଼ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଏହି ମହିଳା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସୁଦ୍ଦଗୁଣ୍ଟେପାଲ୍ୟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର।
ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କର ବି.ଟେକ୍ ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା-ମା ଶିଳ୍ପାଙ୍କୁ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇ ଥିଲେ। ପ୍ରବୀଣ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ବାପାମା ତାଙ୍କୁ 130 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହରେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଲୋଭ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ।
ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପିତାମାତା ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି ସମୟରେ, ଶିଳ୍ପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗୁପ୍ଚୁପ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ପିତାମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବୀଣ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତୁମ ଝିଅର ହୃଦଘାତ ହୋଇଛି, ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ।
ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ପିତାମାତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆସି ସୋଫାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ ଶରୀର ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହିଁ। ପ୍ରବୀଣ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣହାରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ: ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ମାଆ ଶାରଦା କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନିକଟରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ₹ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା।
ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରବୀଣ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୀଣକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।