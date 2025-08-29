ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଉଚିତ? ଜାଣନ୍ତୁ WHOର ବୟାନ

ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ଛୁଆ ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଜରୁରୀ ଜାଣନ୍ତୁ

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପରେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ କେବେ ଜନ୍ମ ହେବା ଉଚିତ ? କିଛି ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ କିଛି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ, କେବଳ ପରିବାର କିମ୍ବା ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିକିତ୍ସା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ।

ହୁର ବୟାନ- WHO ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅତି କମରେ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ ।
ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ମା’ର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ତର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥାଏ ।
ଏହି ସମୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସୁସ୍ଥ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ- ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରଚୁର ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ଯଦି ମହିଳା ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଏ ନାହିଁ ।

ଏହା ରକ୍ତହୀନତା, ଦୁର୍ବଳତା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଗର୍ଭପାତର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ ।

ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମାଆର ଶରୀରକୁ ପୁଣି ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ।

ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ

WHO ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।

ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାର ଜନ୍ମ ଓଜନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ପିଲାର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ।

