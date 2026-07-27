ଗର୍ଭବତୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଛୁଟି, ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ପାଇଁ ମଗାଗଲା ୫୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ… ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ
୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନଦେବାରୁ ମିଳିଲାନି ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଓ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା। ଗର୍ଭବତୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଟି। ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଦେଲେନି ଛୁଟି।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗର୍ଭବତୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ପାଇଁ ମଗାଗଲା ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଛୁଟି ମିଳିବ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ଶୁଣାଇଦେଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଶେଷରେ କରୁଣ ପରିଣତି, ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମା ପେଟରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଟି।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାରଖଣ୍ଡର ପଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ପୀଡ଼ିତା ଭାରତୀ ପାଣ୍ଡେୟ ତରହସୀସ୍ଥିତ ସିଲଦାଲିଆ ପ୍ଲସ-୨ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ, ଚୈନପୁର କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିୟୁକ୍ତି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ।