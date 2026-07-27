ଗର୍ଭବତୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଛୁଟି, ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ପାଇଁ ମଗାଗଲା ୫୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ… ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ

୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନଦେବାରୁ ମିଳିଲାନି ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଓ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା। ଗର୍ଭବତୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଟି। ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଦେଲେନି ଛୁଟି।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗର୍ଭବତୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ପାଇଁ ମଗାଗଲା ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଛୁଟି ମିଳିବ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ଶୁଣାଇଦେଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଶେଷରେ କରୁଣ ପରିଣତି, ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମା ପେଟରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଟି।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାରଖଣ୍ଡର ପଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

CJP ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ RHA, ୪.୨ ମିଲିୟନ…

ସତରେ କ’ଣ Airplane Modeରେ…

ପୀଡ଼ିତା ଭାରତୀ ପାଣ୍ଡେୟ ତରହସୀସ୍ଥିତ ସିଲଦାଲିଆ ପ୍ଲସ-୨ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ, ଚୈନପୁର କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିୟୁକ୍ତି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ।

ଗର୍ଭବତୀ ଭାରତୀ ପାଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କୁ ସମୟରେ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି (ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍) ମିଳିନଥିବାରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଶେଷ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ପରେ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି।

ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀ ପାଣ୍ଡେୟ ୩ ଜୁଲାଇରେ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପଦାଧିକାରୀ (DEO) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରିବା ବଦଳରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।

ପରିବାରର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀ ପାଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ଲଗାତାର ସ୍କୁଲ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ସ୍କୁଲରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ:

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ନ ମିଳିବାରୁ ଭାରତୀ ପାଣ୍ଡେୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ପୋଲିସକର୍ମୀ ସ୍ୱାମୀ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍‌ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଦାବି:

ପୀଡ଼ିତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁକେଶ କୁମାର ତିୱାରୀ, ଯିଏ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ପଲାମୁର ମେଦିନୀନଗର ସହର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପଦାଧିକାରୀ (DEO) ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍‌ (FIR) ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେବାରୁ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

ଡିସିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳିଲାନି ରାହାତ:

ପରିବାରର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାମଲାର ଅଭିଯୋଗ ପଲାମୁ ଉପାୟୁକ୍ତ (ଡିସି)ଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ, ଉପାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇନଥିଲା।

ପରିବାରର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ସମୟରେ ଛୁଟି ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା।

ପଲାମୁର ଉପାୟୁକ୍ତ ଦିଲୀପ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଶେଖାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏକ ତିନିଜଣିଆ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର୍ ଲିଭ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ଉପାୟୁକ୍ତ କହିଛନ୍ତି।

ଡିସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଲର୍କଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପଦାଧିକାରୀ (DEO)ଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଭୂମିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।

ବାବୁଲାଲ ମରାଣ୍ଡୀ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ:

ଝାରଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲାଲ ମରାଣ୍ଡୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରିବା ବଦଳରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି।

ସେ ପଲାମୁ ଉପାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

CJP ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ RHA, ୪.୨ ମିଲିୟନ…

ସତରେ କ’ଣ Airplane Modeରେ…

ରଥରୁ ଚୋରି ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ…

ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି CJPର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଭିଜୀତ…

1 of 18,893