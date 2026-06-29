ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀର ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, ଅଚାନକ୍ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଆଉ ତା’ପରେ ଘଟିଲା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀର ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, ଅଚାନକ୍ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ
YouTube Delivery: ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ (YouTube) ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭରସା କରିବା କେତେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, ତାର ଏକ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜେ ଡାକ୍ତର ସାଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଘରେ ହିଁ ନିଜ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରସବ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ।
ଏହି ଚରମ ଅବହେଳା ଏବଂ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ହସଖୁସିର ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ତିରୁପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଥୁକୁଲି ଅଞ୍ଚଳର ଥାଲାଭୈପାଲାୟମ୍ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ।
ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଶଶିକଳା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ । ଶଶିକଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଅପରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥର ଶଶିକଳା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନଟି ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ । ଏହି ଇଚ୍ଛାରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରେ ହିଁ ଡେଲିଭରି କରାଇବାକୁ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ସାଜିଲା ଡାକ୍ତର
ଶଶିକଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡିକାଲ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ‘ୟୁଟ୍ୟୁବ୍’କୁ ହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ ମାନିନେଇଥିଲେ । କାର୍ତ୍ତିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଡେଲିଭରି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଦେଖି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଶଶିକଳାଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ମିଶି ଘର ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରସବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ।
ଗର୍ଭନାଳ ଅଲଗା ନହେବାରୁ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ
ବିନା କୌଣସି ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନୁଭବରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କରାଇବା ଚକ୍କରରେ ଗର୍ଭନାଳ ଶରୀରରୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଗର୍ଭନାଳ ଭିତରେ ହିଁ ଫସି ରହିଯିବା ଏବଂ ତାକୁ ଭୁଲ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଟାଣିବା ଯୋଗୁଁ ଶଶିକଳାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା ଏବ ସେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ।
ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୌଡ଼ିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ
ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ପରିବାର ଲୋକେ ଶଶିକଳାଙ୍କୁ ଧରି ତୁରନ୍ତ ପେରୁନଦୁରାଇର ଏକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଏକ ବଡ଼ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରିଦେଇଥିଲେ ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତ ଶରୀରରୁ ବୋହିଯାଇଥିବା ହେତୁ ଶଶିକଳାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମାମଲା ରୁଜୁ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ ପୋଲିସ
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଉଥୁକୁଲି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଚରମ ଅବହେଳା ଏବଂ ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶଶିକଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଶାଶୁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଜୋରଦାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।