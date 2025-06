IPL 2025: ପୁଣିଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କ ହୃଦୟ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ ହାରିବା ପରେ ଏପରି ଥିଲା ଅବସ୍ଥା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ (PBKS) ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟ୍ରଫି ଉଠାଇ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। ପରାଜୟ ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ PBKS ସହ-ମାଲିକ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।

ଇମୋସନାଲ ହେଲେ ପ୍ରୀତି- ମଙ୍ଗଳବାର ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ର IPL ଫାଇନାଲ୍ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା କାରଣ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରୀତି ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିରାଶାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋରେ, ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିରାଶାର ଛାପ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଦେଖି ପଞ୍ଜାବ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଲୁହକୁ ଚାପି ପଡିଆକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା- ତାଙ୍କ ଆଖି ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଲାଲ ଦୁପଟ୍ଟା ଏବଂ ସାଲୱାର ସହିତ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ପ୍ରୀତି ଏତିକିରେ ଭାଙ୍ଗି ନପଡି ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସମେତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାଇ ସେ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ଅପେକ୍ଷା କରିଆସୁଛନ୍ତି।” ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପ୍ରୀତିଜିଣ୍ଟା ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ 2014 ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି।”

#PreityZinta has tears in her eyes, as expected. She’s heartbroken again. I saw similar visuals in 2014. 💔#RCBvPBKS #IPL #IPL18 #IPL2025 #TATAIPL #Ahmedabad #Final pic.twitter.com/mSG9e1gdKJ

— Tejan Shrivastava (@BeingTeJan) June 3, 2025