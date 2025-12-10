ଏହି ସାଙ୍ଘାତିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ବଲିଉଡ ଆକ୍ଟର ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା, ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ!

ଆଓର୍ଟିକ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ କ'ଣ, କ'ଣ ଏହି ସବୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଳନାୟକ ଏବଂ ଚିରସବୁଜ ଅଭିନେତା ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା କିପରି ଅଛନ୍ତି: ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଯେ ୯୦ ବର୍ଷୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଭିନେତା ଶର୍ମନ ଜୋଶୀ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ: ଶର୍ମନ ଜୋଶୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା ସିଭିୟର ଆଓର୍ଟିକ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ନାମକ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ସେ ଏକ TAVI ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ୟାଥେଟର ଆଓର୍ଟିକ ଭାଲ୍ଭ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍) କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଓପନ-ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ବିନା ଆଓର୍ଟିକ ଭାଲ୍ଭକୁ ମରାମତି କରେ।

ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା: ଶର୍ମନ ଜୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିକିତ୍ସା ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆଓର୍ଟିକ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ କ’ଣ: ଏହି ରୋଗରେ, ମହାଧମନୀ ଭଲଭ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ହୃଦୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ଶରୀରକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଏହା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ଅଚେତ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ହୃଦରୋଗର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡିଥିଲା ​​ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ: ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।

 

