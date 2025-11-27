ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କ’ଣ, କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଛି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ରାଧା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରଚାରକ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତି, ସେବା, ସରଳ ଜୀବନ ଏବଂ ନୀତିଗତ ଆଚରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି।
ଆଜିକାଲି ଲୋକ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଯେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଭଲପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳେ, ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କ’ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ।
ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ?
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଅତ୍ୟଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା କିମ୍ବା ବହୁତ ତରବରିଆ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକ ନୁହଁନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ଏପରି ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବାକୁ ନାହେଁ। ଯଦି କେହି ତୁରନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଅପାର ପ୍ରେମ ଦେଖାଏ, ତେବେ ବୁଝଯାଆନ୍ତୁ ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଏକ କାମନାଶୀଳ ଆତ୍ମା ,ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ କାଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
କିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କେବେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ସାଥୀ କେବେ ତୁମକୁ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ, ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତୁମକୁ ଚାପ ପକାଇବ ନାହିଁ।
ଶୁଣିବା ଏକ କଳା, ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମୀ ଏହି କଳାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ତୁମର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ଜୀବନର ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି।
ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ କମୁନିକେଶନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଭଲ ସାଥୀ ତୁମକୁ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର କାମ କରେ।