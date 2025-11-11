Premanand Maharaj: ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହଲେ କି ଧୋକା ଦେଲେ କରନ୍ତୁ ଏମିତି! ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଦେଲେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ
ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହଲେ କି ଧୋକା ଦେଲେ କଣ କରିବା ଉଚିତ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୃନ୍ଦାବନର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଆନ୍ତି । ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୁଏ । ଏବଂ ସେଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ।
ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିଚ୍ ।
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲପାଇବା ଦେବା ଉଚିତ। ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର
ମହାରାଜ ଜୀ କହିଥିଲେ, “ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସବୁପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବା । ତଥାପି ଯଦି ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଭୁଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ, କଠୋର କଥା କିମ୍ବା ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସହ୍ୟ କର ଏବଂ କେବେବି ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଲଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି।”
“ଭଗବାନ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି”
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବେବି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତୁମେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା କାରଣ ତୁମର କର୍ମ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି।
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ:
ଯଦି ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେବେବି ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ବିରୋଧ କର ନାହିଁ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବା ଶିଖିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆମର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଆଜିକାଲି ସହିଷ୍ଣୁତାର ଏତେ ଅଭାବ ରହିଛି ଯେ, ଆମେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ; ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସହିଷ୍ଣୁତା ବା ଧର୍ଯ୍ୟ ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ।”