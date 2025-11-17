ମଣିଷ ଜୀବନ କାହିଁକି ମିଳେ? ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏହା ପଛର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ
ମଣିଷ ଜୀବନ କାହିଁକି ମିଳେ? ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏହା ପଛର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଆସିଥିବା କି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ? କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ହାସଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ତାହା କଣ ଯାହା ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରେ । ଏହା ଉପରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଛୁ।
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ଏହି ମାନବ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ପାଇଛନ୍ତି – ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଧନ, ପରିବାର, ସମୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିବେକ – କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ, ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ତେଣୁ, ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ, ରୂପ ଏବଂ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବାଣୀ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଯପ କରନ୍ତୁ।
ତୁମେ ତୁମର ଶରୀର ସହିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତାହା ଏହି ଭାବନା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କର ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯିଏ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ସହୃଦୟର ସହିତ ସେବା କର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେବା କର। ତୃଷାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯାହାର ବି ସେବା କରିପାରିବ, ତାର ସେବା କର । ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଯେ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଏହା ତୁମର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବ।