(Video) ୧୦୦ଜଣରେ କେବଳ ୪ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର! ସେମାନେ କେବଳ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଏବଂ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ତାଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ, ପ୍ରବଚନ ଦେବା ସମୟରେ, ସେ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ଏକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି

ବିବୃତ୍ତିରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାରି ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି।”

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ “100 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇ-ଚାରି ଝିଅ କୁଆଁରୀ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରହିବେ।”

ଏହି ବୟାନ ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନେକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ନାଳ ପୋକ

ତଥାପି, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବଚନରେ ଏହି ବିବାଦର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, “ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ, ସେମାନେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।

ଯେପରି ଏକ ନର୍ଦ୍ଦମା ପୋକ ନାଳରେ ସୁଖ ପାଏ, ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡରେ ରଖ, ତେବେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଅନୁଭବ ହୁଏ।”

ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆମେ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମକୁ କଟୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।”

Premanand Ji Maharaj breaks silence on controversy, clarifying his statement was misinterpreted and aimed at spiritual equality. Urges followers to focus on true devotion over headlines. Watch the full context before judging. pic.twitter.com/6sYviAshV6

— श्री (@shree_2_2) August 3, 2025