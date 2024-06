କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆପ୍ ଘେରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସହ ରାଜ୍ୟସଭା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଗିିରଫ ଦାବିକୁ ବୟକଟ୍ କରି ବିରୋଧ କରିବ । ଆଜି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଏ ବାବଦରେ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆପ ସାଂସଦ ସନ୍ଦିପ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତି କେବଳ ଆପ ଦଳ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଡିତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଖବର ଅନୁସାରେ , ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଗିରଫ ଘଟଣା ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଘେରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିବା ନେଇ ଆପ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆପ ସାଂସଦ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ନାମରେ ଭାରତରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି । ବିନା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସହାୟତାରେ ଆପ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଏନେଇ ଆପ ନେତା, ସାଂସଦ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | AAP MP Sandeep Pathak says "Today we will protest in the Rajya Sabha against the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal and we will boycott the President's address. The President and the Constitution are supreme and when dictatorship is done in the name of justice, it is… pic.twitter.com/9EL5tXWe8N

— ANI (@ANI) June 27, 2024