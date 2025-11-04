ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରୀ ପଡିବ ପରମାଣୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଧରାପଡିଲେ ମିଳିବ ବଡ ସଜ୍ଜା, ମିଳିବନି ଖାଇବାକୁ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ୧୯୯୮ ପରଠାରୁ କେବେବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।
ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂତନ ବିପଦ: ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି, ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଧରାପଡ଼େ: ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ତେବେ ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କଠୋର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମରିକ କଟକଣା ଲଗାଇପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସହାୟତା, ସାମରିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ସହାୟତା ବନ୍ଦ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF) ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି । ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗଭୀର ଆର୍ଥିକ ଅତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ।
ଏକାକୀ ହୋଇଯିବ: ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC) ମଧ୍ୟ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରମାଣୁ ଅପ୍ରସାର ଚୁକ୍ତି (NPT) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।
୧୯୯୮ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ: ୧୯୯୮ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା କଠୋର ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କେବଳ ସାମରିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲା।
ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଜର୍ଜ ବୁଶ୍ ୯/୧୧ ପରେ ସହାୟତା ବଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରୁ ସମସ୍ତ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।