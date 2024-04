(Video) ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନୀତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପୁରଷ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁଲାବ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲର ସଂପାଦକ ବିନ୍ଦେଶ୍ୱର ପାଠକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁପରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଭିନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାମ ନାୟକ ଏବଂ ଗାୟିକା ଉଷା ଅଥୁପଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋହର କୃଷ୍ଣ ଡୋଲେଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନିସ ଖେଳାଳି ରୋହନ ବୋପନ୍ନାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମ ଚେତ ଚୌଧୂରୀ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୈରା-ତୈରାକ ସତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଲୋହିୟା ଏବଂ ଲୋକ ନର୍ତକ ନାରାୟଣନ ଇ,ପିଙ୍କୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu confers Padma Vibhushan to former Vice President of India M Venkaiah Naidu in the field of Public Affairs. pic.twitter.com/zyKQgz1ZGV

