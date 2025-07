ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ୪ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଦେଓରାଓ ନିକମ, କେରଳର ବରିଷ୍ଠ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ ସି. ସଦାନନ୍ଦନ ମାଷ୍ଟର, ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଇତିହାସକାର ଡ. ମିନାକ୍ଷୀ ଜୈନ। ଏହି ନାମାଙ୍କନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜୁଲାଇ ୧୨ ରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୮୦(୧)(ଏ) ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୮୦(୩) ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନାମାଙ୍କନ ପୂର୍ବତନ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସର ଯୋଗୁଁ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଚାରିଟି ଆସନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି।

ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଦେଓରାଓ ନିକମ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ନିକମ ଅନେକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ ମାମଲାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ମାମଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଜମଲ କସାବଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହ ୧୯୯୩ ମୁମ୍ବାଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ।

ସି. ସଦାନନ୍ଦନ ମାଷ୍ଟର: କେରଳର କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ସଦାନନ୍ଦନ ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌। ସେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ସିପିଆଇ(ଏମ) କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ନିଜର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ କେରଳର କୁଥୁପାରମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ।

ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା: ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। ସେ ଆମେରିକା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭାରତର ରାଜଦୂତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ।

ଡ. ମିନାକ୍ଷୀ ଜୈନ: ଡ. ମିନାକ୍ଷୀ ଜୈନ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଇତିହାସକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗାର୍ଗୀ କଲେଜରେ ଇତିହାସର ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେହେରୁ ମେମୋରିଆଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଣ୍ଡ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଫେଲୋ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି The Battle for Rama: Case of the Temple at Ayodhya ଏବଂ Sati: Evangelicals, Baptist Missionaries, and the Changing Colonial Discourse। ସେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ନାମାଙ୍କନ ସଂସଦୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆଗାମୀ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଧାରଣ ଓ ଆଲୋଚନାରେ ନୂଆ ଦିଗ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।