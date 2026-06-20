୪୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି; ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ କିଛି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ବାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତି ଲୋକେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେବେ
ବାରିପଦା: ଏ ମାଟିର ଝିଅ ତଥା ମହାମହୀମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୪୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକାର୍ପଣ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ‘ସାନ୍ତାଳୀ ଜାହିରା’ ଓ ‘ହୋ ଜାହିରା’ରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିବା ପରେ ଦୁଇ ନେତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପାହାଡ଼ପୁର ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି; ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ କିଛି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ବାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତି ଲୋକେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁସ୍ତରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ ପିଏମ୍ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଶାସନରେ ରହିବା ନେଇ ବଧାଇ ଜଣାଉଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ବ ପାଇଁ ବିଶ୍ବରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ପୁଞ୍ଜି ଆସିଛି। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି।
ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ଏଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଉଦାରତା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।
ପାହାଡ଼ପୁର ହେବ ସୌର ଗାଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି; ପାହାଡ଼ପୁର ଗାଁକୁ ଏକ ‘ସୌର ଗ୍ରାମ’ (ସୋଲାର ଭିଲେଜ୍) ଭାବେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ କରାଯିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ଘର ସୌର ଶକ୍ତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଯେପରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ପୁର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ସୌର ଗ୍ରାମର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ଭାବନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ‘ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା’ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସୁଛି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସହ ଯୋଡ଼ୁଛୁ। ଏହି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲପାଇବା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।
ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ୨ ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସିବାର ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ଭଲପାଇବା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏଠାରେ ଗଣପର୍ବ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ବିକାଶର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଜନସେବାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୪୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ‘ସାନ୍ତାଳୀ ଜାହିରା’ ଓ ‘ହୋ ଜାହିରା’ର ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।