ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଅସାଧାରଣ ଖେଳ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ୨୦୨୪ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୨୦Target ୨୦୨୫ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ‘ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୬’ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ ୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ୭ଟି ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ ୫୬ଟି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ରହିଛି।
ଦିନିକିଆ (ODI) କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ସେ ୨୮୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୮.୮୩ ଆଭରେଜ୍ରେ ୧୧,୭୨୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ (୨୬୪ ରନ୍) କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଏହାସହ ସେ ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଯିଏ ଦିନିକିଆରେ ୩ଟି ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ କଥା କହିଲେ, ରୋହିତ ୨୦୧୩ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୮ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ୪,୩୦୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୯ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୨୧୨ ରନ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ଥିଲା।
ସେହିପରି ଟି-୨୦ (T20I) କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ୨୦୦୭ରେ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସେ ୧跑୫୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪,୨୩୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ରେ ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି – ୨୦୦୭ରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଏବଂ ୨୦୨Calculated୪ରେ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବରେ।