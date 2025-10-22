ଟଳିଗଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା; ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ …

କେରଳ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେରଳ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ପଠାଣମଥିଟ୍ଟାର ପ୍ରମାଦମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ତାହା ସାମାନ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟରର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ହେଲିପ୍ୟାଡର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି।

ତଥାପି, କୌଣସି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଠେଲି ବାହାର କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରେ କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ସାବରୀମାଳା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ସେ ଗୁରୁବାର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ରାଜଭବନରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେ.ଆର. ନାରାୟଣନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ସେ ଭାର୍କଲାର ଶିବଗିରି ମଠରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁଙ୍କ ମହାସମାଧି ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିବେ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋଟ୍ଟାୟମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲାରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ ଥମାସ କଲେଜର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ କେରଳ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ ଟେରେସା କଲେଜର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ।

