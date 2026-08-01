ପେପର ଲିକ୍‌ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ଶାସ୍ତି

ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବାକୁ କଠୋର ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୂଆ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବା ଏକ ବିଲ୍‌କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା (ଅନୁଚିତ ଉପାୟ ରୋକଥାମ) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୬କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିରିୟାନି ଖାଇବାରେ କମାଲ! ୪୫ ମିନିଟ୍‌ରେ…

ଖୋଲୁଛି ଆତଙ୍କୀ ନେଟୱର୍କ; ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା…

ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ସାମିଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗିପାରେ।

ଯଦି କୌଣସି ସଂଗଠିତ ଅପରାଧରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଏ, ତେବେ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବିରିୟାନି ଖାଇବାରେ କମାଲ! ୪୫ ମିନିଟ୍‌ରେ…

ଖୋଲୁଛି ଆତଙ୍କୀ ନେଟୱର୍କ; ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା…

ଧାନ ବିଲକୁ ପଶି ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀର, ଶେଷରେ…

ବିଶ୍ୱକପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଳୁ ସୁଯୋଗ,…

1 of 30,185