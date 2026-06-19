ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆଜି କରିବେ ଏମ୍ସ ସେଣ୍ଟରର ଉଦ୍‌ଘାଟନ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କାର୍ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

By Shiv Sankar Singh

ଓଡ଼ିଶା: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାଗ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ରୁଟ୍‌ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ ସମୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଦଣ୍ଡବୋଷ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ରେ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପାଗ ସାଥ୍ ନଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ବିମାନକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲାଇକୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବୁଲାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ କାର୍ ଯୋଗେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏବଂ ବିଶୋଇ ଦେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିଥିଲେ।

ତେବେ ଗସ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ହେବନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏମ୍ସ (AIIMS) ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟରର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଡ଼କ ପଥରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଶ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେଭକେଡ୍‌କୁ ବିନା ବାଧାରେ ପାର୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର…

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ…

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ବହୁତ ଖାସ୍, କାରଣ ଏଠାରେ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାଳିବା ଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର…

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ: ସରକାରୀ…

ପୁଣି ‘ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ’ ବନ୍ଦ କଲା…

1 of 29,565