ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୨୦ରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାମୁଦାୟିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାପରେ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଏକାଧିକ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସେ ସବ୍-ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ୍ (SDH) ପରିସରରେ ଏମ୍ସ (AIIMS) ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ମେଡିକାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ।
ଏହା ସହିତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୁସୁମୀ ବ୍ଲକର ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ମେଗା ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀଙ୍କ ‘ମାତୃଶକ୍ତି ଭବନ’, ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକ ନବନିର୍ମିତ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଶେଷ ହେବ।
ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖ ସକାଳେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟାରେ ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରାୟ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାରାଥନ୍ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ରହିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ‘ଜାହିରା’ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକାର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ, ଦୁଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ସ୍ଥାନୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (Skill Development Centre) ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଏହି ମିଳିତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏସ୍.ଏଲ୍.ଏସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ (SLS Trust School) ପଡ଼ିଆରେ ଶେଷ ହେବ। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଲାଇ ଦେଖାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଏହାପରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର (Interactive Session) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସ୍ଥାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସାଂସଦ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏହି ସଭା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ହାସଲ କରିଥିବା ସଫଳତା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।”