ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲାଇକୁଣ୍ଡାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
ଓଡ଼ିଶା : ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲାଇକୁଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବଦଳରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏବଂ ବିଶୋଇ ଦେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଦଣ୍ଡବୋଷ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ (ହେଲିପ୍ୟାଡ୍)ରେ ତାଙ୍କର ଅବତରଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖରାପ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ (ଗାଡ଼ି ଶୋଭାଯାତ୍ରା) ଯେପରି ବିନା ବାଧାରେ ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମିଲ ରହିଛି।