୩ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୩ରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହେବେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ସାଧା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହେବେ।
ଶନିବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଗଷ୍ଟ ୩ରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଗସ୍ତକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ବାହିନୀ, ୧୫୦ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ (STU), ସ୍ପେଶାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ରୁପ୍ (STG) ଏବଂ ସାଧା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ।
ରବିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପରିସରରୁ PBG ସୋଲ୍ଜରାଥନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
ଏହି ସୋଲ୍ଜରାଥନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡିଗାର୍ଡ (PBG)ର ୨୫୩ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ସେବାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଯାଇଛି। ଏହାସହ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସର ୨୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ମିଜୋରାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେନେରାଲ୍ ଭି.କେ. ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅଭିଯାନର ସଂରକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ‘ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ, ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ’ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଏହି ସୋଲ୍ଜରାଥନ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ‘ପ୍ରକୃତ ନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ – ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ’ ଥିମ୍କୁ ଆଧାର କରି ହେଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଓ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି।