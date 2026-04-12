୨୧ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ରାଉରକେଲାରେ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପର ବର୍ଷା

ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଠାରୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯାଏଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

By Priyanka Das

ରାଉରକେଲା : ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨୧ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ମହାମହିମଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାଟିରେ ଏବେ ଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ଭରିଗଲାଣି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ମାଟି ଏବେ ପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ଯାଏଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ନିଜର ପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ନିଜେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଲୋକାର୍ପଣର ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଓ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ।

ଏପ୍ରିଲ ୨୧ ତାରିଖ ସକାଳ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ବାହାରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ସେ ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମାଦଳର ତାଳେ ତାଳେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟର ଝଙ୍କାରରେ ଝୁମିବ ପୁରା ସହର।

ସେକ୍ଟର-୧୩ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ୩୫ରୁ ଅଧିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ୪ଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ଯଥା:

୧. କୋଏଲ ନଗର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ: ୪୨.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପାର୍କ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେବ।

୨. ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଓ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ: ଛେଣ୍ଡ୍‌ଠାରେ ୨୭ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

୩. କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର: ୪୮ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କେନ୍ଦ୍ର ସହରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।

୪. ଆଦିବାସୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ: ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଓ କଳାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିବ।

