US-Iran War: ଇରାନର ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲା 3 ସର୍ତ୍ତ, ମାନିବେ କି ଟ୍ରମ୍ପ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ କେବଳ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ।
ଇରାନର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର ବୈଧ ଅଧିକାରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଏବଂ
ତୃତୀୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ୟାରାଣ୍ଟି ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ପେଜେଶକିୟାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ।
କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ?
ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1,200 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 10,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜବାବରେ, ଇରାନ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସହର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନର ଘୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୋର୍ଡାନ ଏବଂ ଇରାକ ଭଳି ଦେଶରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ନହୁଏ, ତେବେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ତୀବ୍ର ହେଉଛି
ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଷ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ “ଯିୟୋନିଷ୍ଟ ଶାସନ”, କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କିନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି।