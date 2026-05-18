ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟୁଛି କି ସମାଧାନର ବାଟ ? ତେଲ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ
ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ୧୪-ଦଫା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। କଥିତ ରୂପେ, ନୂତନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନୀ ତେଲ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
US-Iran War : ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆମେରିକାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଇରାନ ନିଜର ଜବାବ ରଖିଛି। ୱାଶିଂଟନ (ଆମେରିକା) ତେଲ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ୧୪-ଦଫା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ କଥିତ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନୀ ତେଲ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାକୁ ଇରାନର ସେମି-ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ (ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ) ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ‘ତସନିମ୍’ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି IRGC ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ସୂତ୍ରରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେବ। ରଏଟର୍ସ (Reuters) ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଇରାନୀ ତେଲ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଇରାନକୁ ନେଇ ସୂତ୍ରରୁ କ’ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି?
ଏପଟେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଇରାନୀ ସୂତ୍ର ରଏଟର୍ସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନାରେ ସୀମିତ ନମନୀୟତା ଦେଖାଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନୀ ପାଣ୍ଠିର ମାତ୍ର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତେହେରାନ (ଇରାନ) ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ ନିଜର ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ:
ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି, ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍’ କୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା, ଏବଂ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଲୋଚନାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।