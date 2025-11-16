ଫୁସକି ଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ବମ୍, ଭାରତୀୟ ଚା’ ଓ ମସଲା ସହିତ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମିଳିବ ଫାଇଦା
ଟାରିଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଏକ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସୁଥିବା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନରମ କରୁଛନ୍ତି।
ଦେଶକୁ ଘାରିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା “ଆମେରିକାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମହାନ କରନ୍ତୁ” ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟ୍ରମ୍ପ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମସଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ଖାଦ୍ୟ, କୃଷି ଏବଂ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି।
ନୂତନ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଜିରା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ହଳଦୀ, ଅଦା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚା, ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ କାଜୁ ଭଳି ବାଦାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଭାରତ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଆମେରିକାକୁ ୫୦0 ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମସଲା ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚା ଏବଂ କଫି ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ୮୩ ନିୟୁତ ଡଲାର ଥିଲା।
ଆମେରିକା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୮୪୩ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କାଜୁ କିଣିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଭାରତରୁ ଆସିଥିଲା।
ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ରିହାତି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା:
ହେଲେ, ଏହି ଛାଡ଼ ଭାରତର କିଛି ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାରକାରୀ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ ନୁହେଁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାସମତୀ ଚାଉଳ ଭଳି ଉଚ୍ଚମାନର ରପ୍ତାନିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବାରୁ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ମଣି, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୫୦% ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ଛାଡ଼ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ ୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ କୃଷି ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
୪୯୧ ନିୟୁତ ଡଲାର ଲାଭ:
ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୪୯୧ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭବାନ ହେବ। ଏଥିରେ କଫି ଏବଂ ଚା ସାର, କୋକୋ ଉତ୍ପାଦ, ଫଳ ରସ, ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ମହମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୩୫୯ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ମସଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଲାଭଦାତା ହେବେ।
ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଭ:
ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ଆମ୍ବ, କାଜୁ, କଦଳୀ, ସୁପାରୀ ଏବଂ ପଣସ ଭଳି ପ୍ରାୟ ୪୮ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏବଂ ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ରପ୍ତାନି ମାତ୍ର ୫୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଥିଲା।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ନୂତନ ତାଲିକା ଭାରତର ୫.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର କୃଷି ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷର ମୋଟ ୮୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୪୦% ଅଟେ।
ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ହ୍ରାସ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।
“ଆମ ଉତ୍ପାଦର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଦୃଢ଼ ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଚାହିଦା ଆମକୁ ଆମେରିକାରେ ଏକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ,” ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଆମେରିକାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି।
ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚାର କରିଥିବାରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା।
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଜବାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଶୁଳ୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ଡଲାର ରିଲିଫ୍ ଚେକ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଏବଂ ମାଂସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ:
ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶୁଳ୍କ ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ। ହେଲେ, ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ପରିହାସ କରି କହିଥିଲେ, “ମୋର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ମୋର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଆଉ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ।”
ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ମାର୍-ଏ-ଲାଗୋରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଗାଟସବି-ଥିମ୍ ହାଲୋୱିନ୍ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବଲରୁମ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ ବିଶାଳ ବଲରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଏବଂ ଅତିରଞ୍ଜିତତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।