ଚିନ୍ତାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ପୂରା ହେବନି, ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ବିପଦରେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମନଇଚ୍ଛା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ଦେଶର ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିଅଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହି ନଥିଲେ।
ଶୁଳ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଇନଗତ ବିପଦ ରହିଛି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିପବ୍ଲିକାନଙ୍କ ଟିକସ ହ୍ରାସ, କମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ନିବେଶ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଏହା ଫେଡେରାଲ୍ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରଙ୍କୁ କମ୍ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ନୂତନ ଟଙ୍କା ପାଉଛି।
କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବୃଦ୍ଧି: ଟ୍ରେଜେରୀ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ୨୦୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ୧୬୫ ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୯୫ ବିଲିୟନ ଅଧିକ।
ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହିଛି ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆଇନ (IEEPA) ଅଧୀନରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରେ ଏକ ଫେଡେରାଲ୍ ଆପିଲ୍ କୋର୍ଟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ତେବେ ବେସାଣ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି ବେସାଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବେ।