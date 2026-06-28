ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଫାଟେ ପ୍ରେସର କୁକର୍, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି କଥା

ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଫାଟିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରେସର କୁକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ କରେ।

ହେଲେ, ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରେସର କୁକର ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା କେତେକ ସମୟରେ କୁକର ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ।

ତେଣୁ, ଏପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଉଥିବା ଭୁଲ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତାକୁ ବୁଝିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜୀବକୁ ଭେଟିଲେ ପିଏମ୍…

କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ…

ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କୁକରକୁ ଫୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।

ବାସ୍ତବରେ, କୁକରରେ ସର୍ବଦା କିଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବାଷ୍ପ ସହଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ଖୋଜିପାରିବ।

ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ, ଭିତରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଫେଣ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏହି ଫେଣ ପ୍ରାୟତଃ ସୁରକ୍ଷା ଭଲଭ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରେ, ଯାହା ସଂଗୃହିତ ବାଷ୍ପକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଚାପକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି କୁକରର ରବର ସିଲ୍ କିମ୍ବା ଗାସ୍କେଟର ଖରାପ ହେବା। ଏହି ରବର ରିଙ୍ଗ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଏବଂ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ସିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ବାଷ୍ପ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ରୋକେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦିଏ।

ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଧାରଣା କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏକ ନୂଆ କୁକର କିଣିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ; ହେଲେ, ସମୟ ସହିତ ରବର ପୁରୁଣା, କଠିନ କିମ୍ବା ଫାଟିପାରେ।

ଯଦି ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଲ୍ ନହୁଏ, ତେବେ ଭୁଲ ଭାବରେ ବାଷ୍ପ ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରେ କିମ୍ବା ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରତି କିଛି ମାସରେ ରବର ରିଙ୍ଗ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଫାଟ କିମ୍ବା କ୍ଷୟର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ।

ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରେସର କୁକରର ସୁରକ୍ଷା ଭଲଭ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା – ଏକ ଛୋଟ ଖୋଳ ଯାହା ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ବାଷ୍ପ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ।

ପ୍ରାୟତଃ, ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ କଣିକା କିମ୍ବା ଫେଣ ଏହି ଭଲଭରେ ଫସିଯାଏ, ଯାହା ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିଦିଏ।

ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ, ବାଷ୍ପ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ; ଏହା ଶେଷରେ କୁକର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ।

ତେଣୁ, ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଭଲଭକୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ଅବରୋଧିତ ନୁହେଁ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।

ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବାଷ୍ପ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡି ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ କୁକର ଥଣ୍ଡା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।

ଏହା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ଏବଂ ଗରମ ବାଷ୍ପ ଭିତରେ ରହିଥାଏ; ଯଦି ହଠାତ୍ ବାହାରିଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିପାରେ।

ତେଣୁ, ଆପଣ ସର୍ବଦା କୁକରକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ସିଟି ବାଜିବା ପରେ ପ୍ରେସର ରିଲିଜ୍ ଭଲଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଷ୍ପ ଛାଡିବା ଉଚିତ।

ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ପ୍ରେସର କୁକର ସହିତ ଜଡିତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଏଡାଯାଇପାରିବ। କୁକରକୁ ଅଧିକ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ରବର ଗାସ୍କେଟ ଏବଂ ଭଲଭକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାଷ୍ପ ଛାଡି ନ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଢାଙ୍କୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଭୟ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସର କୁକରର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜୀବକୁ ଭେଟିଲେ ପିଏମ୍…

କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ…

ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାରୀ…

1 of 29,310