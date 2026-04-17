TCS ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ‘ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍’: ଶାଢ଼ୀ ଓ ବିନ୍ଦି ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିଲା ନିର୍ଯାତନା
ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ନାସିକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର: ତଦନ୍ତ କରୁଛି SIT, ଟିସିଏସ କଲା ନିଲମ୍ବିତ
ନାସିକ: ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ (TCS) ର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ NDTV କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀର ନାସିକ ଅଫିସରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଲିଡରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡେସ୍କକୁ ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଭାବେ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଆଇଟି (IT) ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ନେଟୱର୍କ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଲିଡରଙ୍କ ଡେସ୍କକୁ ଡାକିବା ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଥିଲା। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟିଏଲ୍ (TL) ଡେସ୍କକୁ ଡାକି ଏପରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା କୌଣସି ପେଶାଦାର ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଫିସରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।”
ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତୌସିଫ୍ ଅତାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାକ୍ଷୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ କିମ୍ବା ମଥାରେ ବିନ୍ଦି (ଟିକିଲି) ଲଗାଇଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ NDTV କୁ କହିଛନ୍ତି, “ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ସେ ଆମର ପୋଷାକ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ। ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ, ଜଣେ ଟିମ୍ ଲିଡର ଅନ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମକୁ ଏତେ ଥଟ୍ଟା କିପରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲୁ।”
ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୃଷ୍ଣ ନାମକ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଅଫିସକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ପିନ୍ଧି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଖୁଲାସା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିବା ନିଦା ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଖାନ ଜଣେ ଏଚ୍ଆର (HR) ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ ଯିଏ “ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ନିଜର ବଦଳି ଏବଂ ଡୋମେନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ”।
କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ, ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଏପରିକି ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ ଫ୍ଲୋର୍ ବାହାରେ ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯେପରି ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ “ଅନ୍ ରେକର୍ଡ” ବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ରୁହେ।
ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଦାନିଶ ଏବଂ ରଜା ନାମକ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ ଥାଇ ସପ୍ତାହାନ୍ତ (weekend) ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରିସର୍ଟ ବୁକ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବତୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ ସେଠାକାର ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଛାଡିବା ପରେ ସେ ଏବେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏତେ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାର ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି “ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା” ବିଷୟରେ କିପରି କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା।
ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ TCS ନାସିକ ଅଫିସର ଆଠ ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗର ଏହା ଏକ ଅଂଶ। ଗୁରୁବାର ଦିନ, ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାୟର କରାଯାଇଛି।
ଓକିଲ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଶ୍ୱନୀ ଦୁବେଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମାନ ବିଷୟ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ ଏହି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ନାସିକରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଗଠିତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ “ସାରା ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ବିବେକକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି”। ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭ୍ରାତୃଭାବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏକତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ, ସଂଗଠିତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର। ନାସିକ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ TCS ଶାଖା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାନସିକ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ୯ଟି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ୮ ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସାତ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ହେଲେ: ଦାନିଶ ଶେଖ, ତୌସିଫ ଅତାର, ରଜା ମେମନ, ଶାହରୁଖ କୁରେଶୀ, ଶଫି ଶେଖ, ଆସିଫ ଆଫତାବ ଅନସାରୀ ଏବଂ ଏଚଆର (HR) ମ୍ୟାନେଜର ନିଦା ଖାନ।
ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ TCS ପକ୍ଷରୁ ନିଲମ୍ବିତ (Suspend) କରାଯାଇଛି।