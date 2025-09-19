CHARIDHAM

ମହିଳାମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ! ଶାଶୁ-ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନଦେଲେ; ସ୍ୱାମୀ ଦେବେ ଛାଡପତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ …

ଆପଣ ଶାଶୁ-ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ? ତେବେ ସାବଧାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇ ପାରନ୍ତି ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡପତ୍ରର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଅନେକ ଘରେ ବୋହୂମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ବୈଧ କାରଣ। ବିଚାରପତି ଅନିଲ ଖସେତରପାଲ ଏବଂ ବିଚାରପତି ହରିଶ ବୈଦ୍ୟନାଥନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ପରିବାର କୋର୍ଟର ଏକ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।

ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା: ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା
ଏହି ଦମ୍ପତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୭ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଅଛି। ସେମାନେ ୨୦୧୧ରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଚାପ ଦେଉଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସେନା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼, ଜଣେ…

(Video ) ୬ଟା ବଦଳରେ ୪ଟି ଗୁପଚୁପ, ରାଗିଗଲେ…

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଥ୍ୟା ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ହତାଶ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ , ପରିବାର ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇ ଛାଡପତ୍ରକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ରାୟରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ପରିବାର ଅଦାଲତର ଆଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ସାଧାରଣ ବୈବାହିକ ମତଭେଦଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚାପ, ଅପମାନ, ଧମକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା ବିବାହକୁ ଅସହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ବୈଧ କାରଣ ଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ସେନା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼, ଜଣେ…

(Video ) ୬ଟା ବଦଳରେ ୪ଟି ଗୁପଚୁପ, ରାଗିଗଲେ…

Zubeen Garg Death: ଡୋଲି ସଜାକେ ରଖନା…

‘ପାକିସ୍ତାନ ମତେ ଘର ଭଳି ଲାଗେ’…

1 of 11,745