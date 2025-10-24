ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚାମଚ୍…; ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ବର ସମସ୍ୟାକୁ ଚୁଟକିରେ କରିବ ଦୂର

ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ବର ସମସ୍ୟାକୁ ଚୁଟକିରେ କରିବ ଦୂର ଏହି ପାଣି ।

By Seema Mohapatra
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଋତୁ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ବର ମାମଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ଜ୍ବର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ଏହି ପାନୀୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।

ଗରମ ପାଣି ସହିତ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ

ଆମର ଜେଜେମା’ଙ୍କ ସମୟରୁ ଗଳା ପାଇଁ ମହୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ, ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ଗରମ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ, ଗରମ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ସକାଳେ ପିଇବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ

ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ମହୁ ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଔଷଧୀୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉପକାର

ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମହୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପାନୀୟ ସେବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର ସାରଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମହୁ ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳର ଡାଏଟରେ ଏକ ଅଂଶ କରିପାରିବେ।

 

