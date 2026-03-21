“ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ-LPGର ବଢ଼ିବ ଦାମ୍”, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।
X ପୋଷ୍ଟରେ କ’ଣ କହିଲେ ରାହୁଲ:
ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର (୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ପୋଷ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏବଂ ୧୦୦ ପଏଣ୍ଟ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବା, ଶିଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହା କେବଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ; ଏହା ଆସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚକ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, MSME ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହନ କରିବେ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ FII (ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିବେଶକ) ପୁଞ୍ଜି ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଜାରରୁ ବାହାରିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ପକେଟ ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କେବଳ ସମୟର କଥା।”
रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी – ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं।
सरकार चाहे इसे “नॉर्मल” बताए, लेकिन हकीकत ये है:
• उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे
• MSMEs को सबसे ज्यादा चोट…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 21, 2026
ମୋଦି ସରକାର କେବଳ ଭାଷଣବାଜି କରୁଛନ୍ତି:
ଲୋକସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଦିଗଦର୍ଶନ ଅଛି ନା ରଣନୀତି – କେବଳ ଭାଷଣବାଜି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି; ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେଟରେ କ’ଣ ବାକି ଅଛି?”